Российского лыжника Худиева лишили победы на марафоне в Швейцарии

Фото: телеграм-канал omar_ski1

Российского лыжника-любителя Омара Худиева лишили победы на марафоне La Diagonela в Швейцарии после обнаружения фтора, который он использовал для подготовки лыж.

"Как прошла La Diagonela, спросите вы? Отвечаю: я выиграл, но меня отправили на последнее место", – рассказал спортсмен в своем телеграм-канале.

Худиев пояснил, что не знал о том, что и в его категории проводят проверки на наличие фтора.

Использование фторсодержащих веществ стало запрещено в марте 2023 года. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международный союз биатлонистов (IBU) посчитали, что они сильно загрязняют окружающую среду.

Таким образом, под запрет подпали любые продукты, содержащие перфтороктановую кислоту (PFOA/С8), производные которой запрещены к использованию и продаже в ЕС. Кроме того, подобные мази при определенных условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с другими.

В 2024 году дисквалификации на чемпионате мира по рапиду в Нью-Йорке подвергся норвежский шахматист Магнус Карлсен. В девятом туре чемпионата он проигнорировал предупреждения Международной федерацией шахмат (FIDE) и повторно нарушил дресс-код, надев джинсы, за что его отстранили от участия в соревнованиях.

В ответ на это решение спортсмен сказал, что устал от организации и больше не хочет иметь ничего общего с FIDE.