Российский бегун Образцов дисквалифицирован на три года за допинг

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Чемпион России по легкой атлетике Игорь Образцов отстранен от соревнований Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) на три года за несоблюдение антидопинговых правил. Об этом сообщила Всероссийская федерация легкой атлетики на своем сайте.

Образцов дисквалифицирован до мая 2027 года, так как срок его отстранения отсчитывается от 29 мая 2024 года. Кроме того, все достижения спортсмена, достигнутые с момента взятия пробы 17 июня 2023 года, считаются недействительными.

Легкоатлету 29 лет. Он неоднократно становился победителем в России в спринтерских дисциплинах. В 2019 году его дисквалифицировали из-за обнаружения запрещенного вещества в допинг-пробе.

В сезоне 2022 года он одержал победу на зимнем чемпионате России на дистанции 60 метров. На летнем первенстве страны в Чебоксарах он показал третий результат на дистанции 100 метров. В 2023 году Образцов показал отличные результаты на командном чемпионате России в Сочи, заняв пятое место. Кроме того, он стал победителем на Спринтерском фестивале в Москве и Мемориале Игнатьева в Чебоксарах.

Ранее президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе заявила, что недопуск российских атлетов до международных соревнований негативно сказывается не только на России, но и на Европе. По ее словам, Европа теряет "и в деньгах, и в конкуренции". Она подчеркнула, что отсутствие России приводит к "кризису во многих видах спорта".