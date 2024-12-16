Глава ФЛГР Вяльбе: от недопуска российских атлетов "теряет" не только РФ, но и Европа

16 декабря, 09:23Спорт
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что недопуск российских атлетов до международных соревнований негативно сказывается не только на РФ, но и на Европе. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
По словам Вяльбе, Европа теряет "и в деньгах, и в конкуренции".
"Происходит отток болельщиков, интерес теряется. Как пример: американец выйдет в борьбе против русского, то, наверное, зал будет полон, телевизионная картинка будет зашкаливать, а если американец выйдет против кого-то другого из любой страны – интереса не будет", – отметила глава федерации.
Она подчеркнула, что отсутствие России приводит к "кризису во многих видах спорта".
Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил на Олимпийском собрании, что руководители международных спортивных организаций в кулуарах говорят о желании снять санкции с российских атлетов. По его словам, РФ стоит прекратить агрессивную риторику в адрес международных организаций, так как многие из них "давно поняли, что глобальный спорт без России "не летит".
Глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе рассказала, что спорт не может быть вне политики