Глава ФЛГР Вяльбе: от недопуска российских атлетов "теряет" не только РФ, но и Европа

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Президент федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что недопуск российских атлетов до международных соревнований негативно сказывается не только на РФ, но и на Европе. Об этом она рассказала в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Вяльбе, Европа теряет "и в деньгах, и в конкуренции".

"Происходит отток болельщиков, интерес теряется. Как пример: американец выйдет в борьбе против русского, то, наверное, зал будет полон, телевизионная картинка будет зашкаливать, а если американец выйдет против кого-то другого из любой страны – интереса не будет", – отметила глава федерации.

Она подчеркнула, что отсутствие России приводит к "кризису во многих видах спорта".

Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев заявил на Олимпийском собрании, что руководители международных спортивных организаций в кулуарах говорят о желании снять санкции с российских атлетов. По его словам, РФ стоит прекратить агрессивную риторику в адрес международных организаций, так как многие из них "давно поняли, что глобальный спорт без России "не летит".