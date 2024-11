Французские фигуристы убрали фразу о русских из песни на турнире в Польше

Фото: youtube.com/Skating ISU

Танцевальный дуэт Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо, представляющий Францию, решил убрать фразу в конце песни о русских из своей программы, которую фигуристы продемонстрировали на турнире в польской Варшаве.

Спортсмены выступали под песню Rasputin группы Boney M. В конце их программы звучала фраза Oh, those Russians ("Ох, эти русские"). Под эту версию они уже представляли свой танец дважды на различных соревнованиях. Но на турнире в Варшаве французы заменили финальную фразу на Oh, those dancers ("Ох, эти танцоры"). Причины такого решения пока неизвестны.

Лопарева, представлявшая ранее Россию, начала выступать в паре с Бриссо перед сезоном-2018/19. Спортсмены в этом году завоевали золото и бронзу этапов международной серии Гран-при.

