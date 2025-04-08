Туркомпании Москвы примут участие в шести зарубежных бизнес-миссиях

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Столичные туристические компании намерены принять участие в шести международных бизнес-миссиях до конца текущего года, сообщила пресс-служба Мостуризма.

"Только за последние несколько лет столичные делегации посетили десятки стран, провели тысячи встреч, договорились о сотрудничестве в разных сферах, чтобы привлечь еще больше путешественников", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

С начала года представители туриндустрии побывали в Индии, где прошла международная выставка Outbound Travel Mart. Там состоялись переговоры о развитии туристических обменов. Кроме того, Москва провела встречи и подписала соглашения во Вьетнаме. Также в ближайшие месяцы намечены поездки в Китай и Катар.

"Москва привлекает туристов удобной инфраструктурой, обширной культурной и экскурсионной программой, гастрономией, масштабными фестивалями и другими яркими событиями. Планируется, что к 2030 году столицу будут посещать 52 миллиона человек – 35–40% от общего числа путешественников по России", – говорится в сообщении.

Вместе с тем столица будет ежегодно принимать около 20 миллионов людей, которые приезжают в город на один день.

Ранее компании туротрасли Москвы сэкономили почти 260 миллионов рублей благодаря нацпроекту "Производительность труда". Заммэра Мария Багреева указала, что представленные в нем инструменты бережливого производства, адаптированные под запросы гостиничного и туристического сектора, позволили нескольким отраслевым компаниям улучшить качество сервиса, повысить квалификацию персонала и внедрить новые современные стандарты в бизнесе.

