Москвичам рассказали о новых трендах экотуризма

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Столичные власти продолжают активно развивать различные проекты, объединяющие туризм и экологическое просвещение, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент природопользования и охраны окружающей среды.

В пресс-службе напомнили, что новый закон о зеленом фонде столицы позволяет сохранить и развивать зеленые территории Москвы. В частности, особой популярностью у граждан пользуются программы эколого-просветительских центров. Горожане и гости города могут побывать на экскурсиях, погулять на природе и узнать больше о флоре и фауне Москвы.



Посетив прогулку "Там на неведомых дорожках" в парке "Кузьминки-Люблино" от экоцентра "Кузьминки" можно не только прогуляться по лесу, лугам и молодым посадкам, но и узнать подробнее о единой экосистеме леса и увидеть заросли черной ольхи и маньчжурского ореха. Кроме того, москвичи смогут послушать пение птиц и встретить лису или ласку.

Экскурсия от экоцентра "Битцевский лес" предложит гражданам прогулку по лесной территории, где зарегистрировано 592 вида сосудистых растений и не менее 156 видов позвоночных животных. Также горожане узнают, как определить возраст дерева и как правильно подкармливать зверей и птиц.

"В зависимости от сезона можно увидеть, как цветет василек, зверобой, гвоздика, лютики, цикорий и другие растения, а также посмотреть на дубраву, липовую аллею и разнотравье лугов", – добавили в пресс-службе.

В ходе прогулки по "Лосиному острову" москвичи и туристы пройдут по уникальной территории, где насчитывается 160 видов разных птиц, увидят подкормочную площадку для пернатых и смогут узнать о существовании 60 видов берез в природе. Кроме того, гости экскурсий узнают, как цветет дуб и что такое "дубовые яблоки".

Увидеть необычные природные достопримечательности можно не только в Москве, но и на озере Байкал. Поехать на уникальное озеро Земли можно сразу из столицы – туристический поезд "Байкальская сказка" отправится 29 мая. Его маршрут пройдет от Москвы до Байкала через Пермь, Красноярск и другие города. Путешествие будет идти 7 дней.

