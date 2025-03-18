Турэксперт Ансталь посоветовала провести майские праздники в Карелии

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Для отдыха с детьми на майских праздниках лучше всего выбрать поездку в Карелию, где располагается парк "Рускеала". Об этом пишет News.ru со ссылкой на совет тревел-блогера и турагента Наталии Ансталь.

По ее словам, парк в Карелии особенно нравится маленьким путешественникам.

"Для отдыха с детьми можно посмотреть экскурсионные программы по России, допустим, съездить в Казань на экскурсионную программу или в ближайшие области рядом с вами", – отметила турагент.

Эксперт также рекомендовала посетить Калининград, Сочи, провести выходные в Санкт-Петербурге или побывать в спа-отелях Московской области, которые привлекают своей развитой инфраструктурой для взрослых и детей.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян назвал Санкт-Петербург, Калининград, Карелию, Сочи, Геленджик и Крым лучшими направлениями для отдыха внутри РФ летом 2025 года.

При этом он считает, что количество желающих отдохнуть в Анапе будущим летом сократится. В таком случае потоки перераспределятся на Сочи, Геленджик, Крым и частично на Дагестан.

