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28 июня, 09:49

Туризм

Аналитики назвали Сочи самым популярным направлением для отдыха в июле

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

Лидером по внутренним направлениям для отдыха по РФ в июле стал Сочи, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на несколько исследований, проведенных рядом сервисов по продаже билетов.

В Сочи, по данным специалистов, было куплено более 12% всех билетов, а средняя стоимость билета туда и обратно составляет 27 тысяч рублей. На втором и третьем местах с более 9% и более 8% оказались Москва и Санкт-Петербург соответственно. Путешествия туда обойдутся россиянам в почти 18 тысяч рублей и более 19 тысяч рублей.

Также в топ-5 популярных у россиян направлений вошел Калининград со стоимостью билета более 20 тысяч рублей, а также ставропольские Минеральные Воды с ценой путешествия туда и обратно почти 22 тысячи рублей. Такой выбор, по словам представителя одного из сервисов Екатерины Долгих, связан с ростом цен на билеты в зарубежные страны. Однако аналитики подчеркнули, что более 4% россиян выбрали для поездки Стамбул, Ереван, Баку, Астану и Алматы.

Большинство россиян, по итогам опроса, хотят провести отпуск с родственниками, а 13% – с друзьями и столько же – с супругом или партнером. Остальные решили отдыхать в одиночку, с семьей друзей, новыми людьми и своими питомцами.

50% опрошенных выбрали спокойный и оздоровительный отдых, 23% избрали экскурсии и посещения музеев с гастрономическим туризмом, а еще 20% заявили о планах на экстремальный отдых, включая серфинг и походы.

Почти треть россиян, по данным опроса, были в отпуске более 2 лет назад, а еще столько же – в прошлом году. При этом треть будет отдыхать 2 недели, 25% – неделю, а 18% – целый месяц. Четверть опрошенных хотят потратить на отдых не больше 50 тысяч рублей, 15% – до 100 тысяч рублей, а еще примерно столько же – до 150 тысяч.

Доля бронирований россиянами авиабилетов в другие страны на июль увеличилась на 22% в годовом выражении, достигнув 28%. При этом стоимость билетов из Москвы в Ереван и обратно на одного человека в июле составит 26 180 рублей.

Москвичи начали жаловаться на нехватку билетов на поезда, которые следуют на юг РФ

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