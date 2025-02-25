Депутат Тарбаев: массовый туризм не следует развивать на Байкале, Камчатке и в Якутии

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Глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в беседе с РИА Новости призвал не развивать массовый туризм в местах с уникальной природой, например, на Байкале, Камчатке или в Якутии.

По его мнению, в этих регионах важное значение играет экологическая составляющая, которую при дальнейшем развитии массового туризма не увидят будущие поколения. Именно поэтому Тарбаев считает неоправданным организацию в таких местах широкого туристического потока.

Депутат обратил внимание на антропогенную нагрузку на среду на Байкале, Камчатке и в Якутии. Он призвал не застраивать уникальные по своей природе территории средствами размещения, даже некапитальными, и аккуратно относиться к вопросам развития экотуризма в данных регионах.

В связи с этим парламентарий заявил о необходимости размещения туристов в городах, где для этого есть подходящая инфраструктура. Посещения природных объектов, по его словам, должны быть "штучным" турпродуктом.

Между тем к 2030 году может появиться новый круглогодичный курорт с нулевым уровнем загрязнения на озере Байкал. Современную и безопасную инфраструктуру организуют в России около водоемов. Кроме того, в РФ может быть создан фонд экологических и природоохранных объектов для поддержки гражданских инициатив.