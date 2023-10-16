Ученый предложил брать с туристов по 50 000 рублей за въезд на Байкал

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Для сдерживания потока туристов на озеро Байкал нужно ввести плату за проезд в размере 50 000 рублей, считает ученый, научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян, сообщает РИА Новости.

Всего через 3 года туристический поток на Байкал вырастет до 5 миллионов человек в год. Создать нужную инфраструктуру для такого количества человек за короткий срок невозможно, поэтому туристов нужно сдержать экономически, считает ученый.

По его словам, в настоящее время озеро посещает около 3 миллионов туристов в год, однако существующая инфраструктура может принять около 300 000 человек. Согласно идее Данилова-Данильяна, платный въезд нужно установить для всех, кто там не живет.

Кроме того, председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил проработать вопрос об исключении сплошных рубок на Байкале. Он считает, что при доработке законопроекта об охране озера нужно найти такое решение, которое бы предостерегло от поспешных шагов.

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