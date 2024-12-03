Туристический налог будет введен в популярном поселке на берегу Байкала

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Шесть поселений Иркутского муниципального округа Иркутской области, к которым относится и популярный у туристов поселок Большое Голоустное, расположенный рядом с озером Байкал, вводят туристический налог с 2025 года. Об этом рассказал первый заммэра района Игорь Жук, передает "Интерфакс".

С 1 января туристы должны будут оплачивать налог в Большой Речке, Молодежном, Уриковском, Хомутовском и Ушаковском муниципальных образованиях. При этом изначально его размер будет минимальным и составит 100 рублей в сутки, отметил Жук.

В настоящий период возможность введения туристического налога рассматривают еще четыре поселения округа. Так, это решение может быть принято в поселке Листвянка, который находится на берегу Байкала и относится к числу любимых мест отдыха иркутян и туристов.

При этом на данный момент полномочиями по введению туристического налога обладают поселения территории, однако "с 1 января 2026 года это будут полномочия Иркутского муниципального округа", подчеркнул чиновник.

Кроме того, с начала 2025 года туристический налог планируется ввести в Рязани. Ставки по налогу составят 1% в 2025-м, 2% – в 2026 году и 3% – в 2027-м от налоговой базы. Плательщиками признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по временному проживанию.

Налог также начнет действовать и в Туле с аналогичной ставкой, рост которой, однако, продлится до 5% к 2029 году. Выплата будет включена в счет отдельной строкой и взимать ее будут из итоговой стоимости аренды хостела, отеля или гостиницы без учета НДС. От уплаты налога освободят отдельные категории граждан.