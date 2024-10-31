Туристический налог начнет действовать в Сочи с 1 января 2025 года

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Депутаты городского собрания Сочи утвердили туристический налог в размере 1%, который начнет действовать на курорте с 1 января 2025 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Со следующего года санатории, отели и гостевые дома города, входящие в федеральный реестр классифицированных средств размещения, начнут включать налог в стоимость проживания.

Как отметил глава курорта Андрей Прошунин, туристический налог окажется эффективным инструментом в части доходов. Ожидается, что за семь лет федерального эксперимента Сочи соберет с курортного сбора более 1,7 миллиарда рублей.

Жителей, имеющих постоянную регистрацию в Сочи, освободят от туристического налога.

Ранее депутаты горсовета Новосибирска приняли решение о введении в 2025 году туристического налога, который в первый год действия будет составлять 1% и минимум 100 рублей за суточное проживание.

Уже в 2026 году налоговая ставка составит 2%, в 2027 году – 3%, в 2028 году – 4%, а начиная с 2029 года – 5% от налоговой базы, отметил руководитель департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков.

Также туристический налог в следующем году введут в Орле. Денежные средства направят на содержание, благоустройство, ремонт и реконструкцию объектов городской инфраструктуры.

Власти Республики Алтай приняли такое же решение: в 2025 году туристический налог там будет составлять 1%, не меньше 100 рублей. Постепенно его планируют увеличить. В правительстве региона отметили, что такие меры принесут бюджету минимум 134,2 миллиона рублей за год.

