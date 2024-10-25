Туристический налог введут в Орле с 2025 года

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В Орле с 2025 года вводят туристический налог. Такое решение единогласно приняли в Орловском городском совете народных депутатов, сообщает РИА Новости.

Денежные средства, собранные за счет этого налога, направят на содержание, благоустройство, ремонт и реконструкцию объектов городской инфраструктуры.

Ставки налога будут расти постепенно – с 1% от цены проживания в 2025 году до 5% – в 2029 году. Налог будут уплачивать организации и физические лица, оказывающие услуги, признаваемые объектом налогообложения.

Со следующего года туристический налог введут в Республике Алтай. На старте размер будет составлять 1%, не меньше 100 рублей. Постепенно его планируют увеличить. В правительстве региона отметили, что такие меры принесут бюджету минимум 134,2 миллиона рублей за год.

В июле Владимир Путин подписал закон о введении с 2025 года туристического налога за счет преобразования курортного сбора. Он будет отнесен к числу местных.