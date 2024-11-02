Туристический налог введут в Черногорске Хакасии с 1 января 2025 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Туристический налог введут во втором по численности населения городе Хакасии Черногорске с 1 января 2025 года. Об этом сообщил глава города Василий Белоногов в беседе с ТАСС.

В данный момент на территории муниципалитета отсутствуют отели и кемпинги, которые стали бы объектами налогообложения. Однако, как уточнил Белоногов, местные власти работают над мастер-планом по развитию туризма в регионе.

Ранее депутаты горсовета Новосибирска приняли решение о введении в 2025 году туристического налога, который в первый год действия будет составлять 1% и минимум 100 рублей за суточное проживание.

Также соответствующий налог в следующем году введут в Орле. Денежные средства направят на содержание, благоустройство, ремонт и реконструкцию объектов городской инфраструктуры.

В свою очередь, в Сочи ожидается, что за семь лет федерального эксперимента туристический налог соберет с курортного сбора более 1,7 миллиарда рублей. При этом жителей, имеющих постоянную регистрацию в городе, освободят от уплаты.