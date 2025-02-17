Компании туротрасли Москвы сэкономили почти 260 миллионов рублей благодаря нацпроекту

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Почти 260 миллионов рублей удалось сэкономить 25 представителям туристической отрасли Москвы, принявшим участие в нацпроекте "Производительность труда", заявила заммэра Мария Багреева.

"Туризм играет важную роль в развитии Москвы, способствует притоку инвестиций в экономику и формированию положительного имиджа города", – отметила вице-мэр.

По ее словам, столица активно поддерживает и развивает сферу туризма, например, с помощью нацпроекта "Производительность труда". Представленные в нем инструменты бережливого производства, адаптированные под запросы гостиничного и туристического сектора, позволили нескольким отраслевым компаниям улучшить качество сервиса, повысить квалификацию персонала и внедрить новые современные стандарты в бизнесе.

"Благодаря нацпроекту они увеличили эффективность рабочих процессов на 31%, ускорили выполнение задач на 28% и сократили излишние запасы расходных материалов на 35%", – указала Багреева.

Например, отель Hampton by Hilton 4* модернизировал процесс обслуживания номеров. В отеле были разработаны стандарты хранения инвентаря, проведено обучение персонала, а также оптимизирован график работы сотрудников. Кроме того, было сокращено количество проверок номеров перед заселением.

В результате этих мер производительность увеличилась на 26%. Теперь один сотрудник может обслуживать до 14 номеров за смену вместо 10, а время уборки сократилось на 24% – с 41 до 31 минуты.

В свою очередь, туроператор "Русский Экспресс" в рамках нацпроекта усовершенствовал процесс обработки заказов при бронировании билетов. В компании автоматизировали процесс внесения информации о клиентах в систему бронирования и внедрили ключевые показатели эффективности для персонала.

Благодаря этому сотрудники стали работать быстрее и эффективнее. На обработку одного заказа теперь уходит 94 минуты вместо прежних 117, а за месяц сотрудник может обработать 750 запросов, а не 600.

Вместе с тем председатель столичного комитета по туризму Евгений Козлов рассказал, что развитая современная инфраструктура, разнообразные городские события и другие характерные черты сегодняшней Москвы привлекают в город все больше туристов.

"Только за первые девять месяцев прошлого года в столицу приехали 19,7 миллиона гостей, что превзошло показатели рекордного 2019-го за аналогичный период. На этом фоне заметно выросло экономическое и имиджевое значение отрасли гостеприимства для города", – подчеркнул он.

По его словам, чтобы индустрия гостеприимства в Москве продолжала развиваться и дальше, к 2030 году нужно увеличить гостиничный фонд еще на 25,7 тысячи номеров. При этом тем предпринимателям, которые будут вовлечены в создание и реновацию отельной инфраструктуры, город окажет всестороннюю помощь.

Между тем, по прогнозам экспертов, туристический сезон в Сочи может побить рекорды по числу отдыхающих. Ожидается, что этим летом курорт примет порядка 10 миллионов путешественников. Спрос на отели уже высокий – в некоторых гостиницах свободных мест нет даже на майские праздники.

В связи с этим эксперты порекомендовали позаботиться о заблаговременном бронировании, так как, когда останется около 20% номеров, цены могут резко вырасти. Сейчас стоимость размещения с 1 по 4 мая начинается от 26 тысяч рублей за двухместный номер, средний чек – около 35 тысяч, а премиальные предложения доходят до 73 тысяч. В июне цены стартуют уже от 54 тысяч рублей.