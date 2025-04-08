Актриса Мария Кнушевицкая опровергла сообщения о госпитализации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Заслуженная артистка РФ Мария Кнушевицкая опровергла сообщения о госпитализации из-за проблем с сердцем, заявив, что чувствует себя хорошо.

Ранее некоторые телеграм-каналы распространили сообщения о том, что состояние актрисы якобы ухудшилось. Утверждалось, что из-за этого ей вызвали скорую медицинскую помощь. По данным СМИ, артистку госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Чувствую я себя прекрасно, как вы слышите по голосу", – цитирует Кнушевицкую ТАСС.

Как указал PR-менеджер Государственного академического театра имени Моссовета Валентин Васильков, актриса проходит плановое обследование.

"С Марией Святославовной все в порядке", – приводит его слова Агентство "Москва".

Ранее была опровергнута информация об ухудшении здоровья певицы Марины Хлебниковой. Ее директор Данила Прайс рассказал, что она находится на гастролях. В частности, певица собиралась в тур по Дальнему Востоку.

При этом СМИ утверждали, что Хлебниковой якобы диагностировали местную инфекцию кожи и атеросклеротическую болезнь сердца.

