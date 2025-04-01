Внук Зюганова планово госпитализирован на обследование

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Внук лидера КПРФ и депутат Мосгордумы Леонид Зюганов заявил РИА Новости, что он планово госпитализирован на обследование.

СМИ писали, что Зюганова доставили в больницу из-за проблем с почками. Он якобы пожаловался на резкую боль в минувшие выходные.

В беседе с агентством депутат МГД подчеркнул, что "ничего серьезного" не произошло. Он поблагодарил за беспокойство и заверил, что 2 апреля уже будет на работе.

Ранее российского пианиста и дирижера Сергея Жилина госпитализировали с жалобами на острые боли. После проведенной операции музыканта перевели из реанимации в обычную палату. Представитель народного артиста РФ утверждала, что его здоровье не было под серьезной угрозой.

Спустя неделю Жилина выписали из больницы. По словам его директора, пианист чувствует себя хорошо и уже приступил к работе.