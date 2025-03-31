Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Российский пианист и дирижер Сергей Жилин выписан из больницы. Об этом ТАСС рассказала директор музыканта.

По ее словам, народный артист РФ чувствует себя хорошо и уже приступил к работе. В частности, 8 апреля Жилин должен выступить в Московском международном доме музыки с программой "Рояль – король джаза".

23 марта директор артиста сообщила, что Жилина доставили в больницу с жалобами на острые боли. Музыканту потребовалось хирургическое вмешательство после госпитализации.

После операции дирижера перевели из отделения реанимации в обычную палату. При этом, как заявляла представитель пианиста, ничего серьезного с ним не произошло.

