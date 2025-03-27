Представитель Льва Лещенко рассказал, что он чувствует себя нормально

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Народный артист РСФСР Лев Лещенко чувствует себя нормально. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя певца.

До этого СМИ писали, что певцу якобы диагностировали "редкую болезнь", развитие которой удалось остановить с помощью дорогостоящих лекарств.

"Все в порядке. Он чувствует себя нормально. Про болезнь не даю комментариев. Кажется, те СМИ, которые об этом пишут, неправы", – сказал собеседник агентства в ответ на слухи о болезни артиста.

По его словам, Лещенко продолжает выступать на сцене.

Ранее народному артисту РФ Сергею Жилину провели операцию. Представительница музыканта рассказала, что у Жилина начались острые боли, после чего он вызвал скорую помощь.

Артисту потребовалось незначительное операционное вмешательство. Ничего серьезного не произошло, уточнила собеседница СМИ и добавила, что через несколько дней Жилина могут выписать из больницы.