21 марта, 12:47Шоу-бизнес
Актриса Жанна Эппле опровергла сообщения о проблемах со здоровьем
Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Заслуженная артистка России, звезда сериалов "Бальзаковский возраст" и "Марш Турецкого" Жанна Эппле опровергла сообщения о проблемах со здоровьем. Она высказалась об этом в беседе с aif.ru.
СМИ заявляли, что 60-летней артистке потребовалась экстренная помощь медиков из-за проблем со здоровьем, к которым привело самолечение. Эппле якобы жаловалась на сильные боли в животе, с которыми она сталкивалась на протяжении нескольких лет.
"Успокойтесь, пожалуйста, все со мной хорошо. Я в институте на занятиях со студентами", – подчеркнула актриса.
Ранее была опровергнута информация об ухудшении здоровья певицы Марины Хлебниковой. Ее директор Данила Прайс рассказал, что она находится на гастролях. В частности, певица собиралась в тур по Дальнему Востоку.
При этом СМИ утверждали, что Хлебниковой якобы диагностировали местную инфекцию кожи и атеросклеротическую болезнь сердца.