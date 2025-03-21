Актриса Жанна Эппле опровергла сообщения о проблемах со здоровьем

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Заслуженная артистка России, звезда сериалов "Бальзаковский возраст" и "Марш Турецкого" Жанна Эппле опровергла сообщения о проблемах со здоровьем. Она высказалась об этом в беседе с aif.ru.

СМИ заявляли, что 60-летней артистке потребовалась экстренная помощь медиков из-за проблем со здоровьем, к которым привело самолечение. Эппле якобы жаловалась на сильные боли в животе, с которыми она сталкивалась на протяжении нескольких лет.

"Успокойтесь, пожалуйста, все со мной хорошо. Я в институте на занятиях со студентами", – подчеркнула актриса.

Ранее была опровергнута информация об ухудшении здоровья певицы Марины Хлебниковой. Ее директор Данила Прайс рассказал, что она находится на гастролях. В частности, певица собиралась в тур по Дальнему Востоку.

При этом СМИ утверждали, что Хлебниковой якобы диагностировали местную инфекцию кожи и атеросклеротическую болезнь сердца.

