Никита Михалков опроверг слухи о своей госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Народный артист России, председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков опроверг информацию о проблемах со здоровьем. По словам режиссера, он чувствует себя хорошо и продолжает гастроли.

"В отличие от тех людей, которые искренне переживали, когда я действительно попал в больницу, сейчас эта информация распространяется теми, кому очень хочется, чтобы я туда попал. <...> тем, кто распространяет эти леденящие душу слухи, я тем не менее желаю здоровья", – привели ТАСС слова Михалкова в пресс-службе артиста.

Глава Союза кинематографистов сообщил, что недавно вернулся с гастролей в Воронеже и уже записал новый выпуск программы "Бесогон".

Между тем жена Михалкова Татьяна также опровергла сообщения о его госпитализации. Супруга народного артиста предположила, что СМИ, вероятно, перепечатали старое сообщение, когда режиссер еще находился в больнице.

По ее словам, у Михалкова очень плотный график, в котором много репетиций, выступлений и встреч со зрителями. Она подчеркнула, что ее муж, как и любой человек, может ходить на прием к доктору.

Как сообщает телеканал "360", дочь Михалкова Надежда, в свою очередь, призвала поклонников не переживать за него и не вмешиваться в жизнь артиста.

"Не лезьте в это. Спасибо большое, не переживайте. Добра и здоровья вам", – заявила она.

Телеграм-канал Shot сообщал, что в начале марта Михалкова якобы госпитализировали с повышенным давлением, а затем выявили у него проблемы с сердцем.

Ранее Михалков сравнил Голливуд с идеологическим отделом ЦК времен 80-х.

Также актер отметил, что антироссийские санкции сыграли "великую роль" для отечественной индустрии кино, которая, по его словам, смогла во многом восполнить собой рынок.

Кроме того, председатель Союза кинематографистов заявлял, что европейское и американское кино, а также премия "Оскар" умерли. При этом большие фестивали – Каннский, Венецианский – превратились в "зацензурированные киномероприятия с обкомовскими требованиями", отметил режиссер.