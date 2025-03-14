Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Российский режиссер Никита Михалков сравнил Голливуд с идеологическим отделом ЦК времен 80-х. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Голливуд трансформировался вместе с "Оскаром" и европейскими фестивалями. Они стали похожи на идеологический отдел ЦК времен 80-х: это, то, вот это должно быть в твоих картинах, иначе на успех рассчитывать не можешь", – заметил он.

Также Михалков отметил, что антироссийские санкции сыграли "великую роль" для отечественной индустрии кино, которая, по его словам, смогла во многом восполнить собой рынок.

"Теперь важно, чтобы отмена этих санкций не сказалась на тех, кто в тяжелых условиях пахал, строгал, точил, растил. Чтобы не пришли на согретые места те, кто ушел после 2022 года", – подчеркнул режиссер, добавив, что России стоит квотировать иностранное кино.

Кроме того, он отметил, что сейчас российским зрителям нужны фильмы, после просмотра которых они не будут "чувствовать себя униженными". Кино, по словам Михалкова, должно быть понятным, "чтобы помочь изжить, а не показать, что мы ничтожество".

Режиссер подчеркнул, что РФ нужно авторское кино, за которым будет стоять "личность, которая уважает нас, а не рассматривает презрительно как муравьев".

Ранее Михалков заявил, что европейское и американское кино, а также премия "Оскар" умерли. При этом большие фестивали – Каннский, Венецианский – превратились в "зацензурированные киномероприятия с обкомовскими требованиями", заметил режиссер.

