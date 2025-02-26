Михалков поддержал мнение о том, что "Анора" выставляет русского человека в негативе

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Народный артист России Никита Михалков поддержал мнение о том, что картина "Анора" кинорежиссера Шона Бейкера выставляет русского человека в негативном свете.

"О чем картина? Отвратительный олигарх, отвратительная жена, подонок сын и бандит, но гуманный, но русский. Ну вот спасибо", – заявил Михалков в ходе специального молодежного форума "На государственной службе".

Ранее российский актер Виктор Логинов заявил, что режиссер и оператор фильма "Анора" не смогли раскрыть персонажей картины. Артист отметил, что актеры, безусловно, талантливы, однако саму картину он посчитал слабой.

Между тем анонимные бюллетени подтверждают, что "Анора" остается главным фаворитом почти всех номинаций премии "Оскар", но не актерских. Фильм числится в топе наряду с "Конклавом" и "Бруталистом".

За звание лучшего режиссера борются Брэйди Корбет и Шон Бейкер. В номинации "Лучшая актриса" заявлены Майки Мэдисон ("Анора") и Деми Мур ("Субстанция").

