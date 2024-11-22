Актер Борисов заявил, что ему понравилось сниматься с Мэдисон в "Аноре"

Фото: кадр из фильма "Анора"; режиссер – Шон Бэйкер; производство – Cre Film; FilmNation Entertainment

Российский актер Юра Борисов, сыгравший одну из главных ролей в фильме "Анора", рассказал, что ему понравилось, как напарница по съемкам Майки Мэдисон ударила его в одной из сцен.

На съемочной площадке Борисов попросил Мэдисон бить его в кадре по-настоящему. Как отметил артист в беседе с The Interview, сцена придала реальности фильму и зрители почувствовали этот момент.

"Почему нам нравятся видео из интернета и некоторые ролики или короткометражки, так это потому, что это реальность. Ты видишь это, чувствуешь это, и в одну секунду ты внутри экрана, внутри ситуации", – добавил он.

Артист подчеркнул, что у него и Мэдисон разные подходы к работе над ролью. По его словам, девушка мгновенно включалась в процесс, как только слышала команду. Борисов не смог так, ему нужно было время, чтобы понять, как сыграть.

Кроме того, актер рассказал о знакомстве с режиссером "Аноры" Шоном Бейкером. Их первая встреча произошла на Каннском фестивале в 2021 году. Спустя год Бейкер позвонил Борисову и предложил сотрудничество в работе над новым фильмом. Артист согласился в тот же момент.

"Анора" стала фаворитом гонки за премию "Оскар". При этом фильм уже завоевал Гран-при Каннского кинофестиваля. В картине сыграли Борисов, Алексей Серебряков и Дарья Екамасова.

Вручение премии пройдет 2 марта 2025 года, а номинантов объявят только 17 января.