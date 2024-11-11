Фильм о Трампе не выйдет в российский прокат

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Американский фильм "Ученик. Восхождение Трампа" Али Аббаси не выйдет в российский прокат. Картине отказали в прокатном удостоверении. Об этом "Кинопоиску" сообщила кинокомпания "Атмосфера кино", выступающая дистрибьютором фильма в РФ.

Однако компания не назвала конкретные причины подобного решения.

Фильм рассказывает о молодости избранного президента США Дональда Трампа, становлении его бизнес-империи в сфере недвижимости в Нью-Йорке в 1970-х годах и о его взаимоотношениях с наставником, адвокатом Роем Коном. Главную роль в фильме исполнил актер Себастьян Стэн.

"Ученик. Восхождение Трампа" должен появиться в кинотеатрах Саудовской Аравии, Египта, Ирака и других стран. При этом картина не выйдет в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте по политическим причинам.

В России премьера должна была состояться 31 октября, однако через пару дней после премьерных показов в рамках фестиваля "Послание к человеку" в Санкт-Петербурге фильм выбыл из прокатного графика. Позже появилась информация, что картину хотели показать в России 14 ноября.

Между тем сам Трамп назвал фильм "фейковым и мерзким".