Себастьян Стэн рассказал, как не прошел кастинги в "Звездный путь" и "Зеленый фонарь"

Фото: ТАСС/Zuma/F. Sadou

Американский актер Себастьян Стэн рассказал, что на кастингах в фильмы "Звездный путь" и "Зеленый фонарь" роль всегда доставалась другим актерам.

На подкасте Happy Sad Confused артист отметил, что одна из ролей, которую он действительно хотел получить, была роль Капитана Кирка в "Звездном пути". При этом, по словам Стэна, он был очень близок к тому, чтобы сыграть персонажа. Чтобы получить роль, он даже сделал фотосессию, повторив фото Уильяма Шатнера, который однажды играл этого героя.

Однако роль в перезагрузке франшизы Джей Джей Абрамса все равно отдали Крису Пайну. Он сыграл Кирка и в продолжениях "Стартрек: Возмездие" (2013) и "Стартрек: Бесконечность" (2016).

Кроме того, Стэн проходил кастинг на главную роль в фильме "Зеленый фонарь", основанном на комиксах студии DC.

"Я помню, как пришел туда, а там были я, Джастин Тимберлейк, Джаред Лето, Райан Рейнолдс", – уточнил актер.

Тогда он понял, что, скорее всего, роль не достанется ему. Несмотря на это, сейчас Стэн рад, что не сыграл в фильме, потому что уверен, что не справился бы с ролью лучше, чем Рейнолдс.

В числе последних проектов артиста – фильм "Ученик" Али Аббаси, в котором он воплотил образ молодого экс-президента США Дональда Трампа. Однако картина не выйдет в Объединенных Арабских Эмиратах и Кувейте по политическим причинам, сообщает Variety.

Премьера в этих странах была запланирована на 16 октября, также она заранее была отредактирована и одобрена цензорами. Перед релизом информация с сайтов местных кинотеатров исчезла.

По информации СМИ, в обеих странах сложились теплые отношения с Трампом. Тем не менее "Ученик. Восхождение Трампа" должен появиться в кинотеатрах Саудовской Аравии, Египта, Ирака и других стран. В России премьера состоится 31 октября.

Байопик посвящен началу карьеры Трампа в Нью-Йорке в 1970-х годах. Сам политик назвал фильм "фейковым и мерзким".

Между тем драмеди Шона Бейкера "Анора" с Марком Эйдельштейном и Майки Мэдисон в главных ролях стал фаворитом гонки за премию "Оскар". На портале Gold Derby, который отслеживает прогнозы экспертов, фильм закрепился на первом месте в рейтинге. Вручение премии пройдет 2 марта 2025 года, а номинантов объявят только 17 января.