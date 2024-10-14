"Джокер: Безумие на двоих" поставил антирекорд по сборам среди кинокомиксов

Фото: кадр из фильма "Джокер: Безумие на двоих"; режиссер – Тодд Филлипс; производство – Warner Bros. Pictures

Кассовые сборы фильма "Джокер: Безумие на двоих" в США составили 7,055 миллиона долларов за вторые выходные после премьеры, передает издание Deadline со ссылкой на данные Warner Bros.

Подобные показатели во вторые выходные в прокате оказались худшими среди фильмов, снятых по комиксам. По сравнению с первыми выходными сборы ленты упали на 81%. При этом общие сборы по результатам двух уик-эндов составили 51,6 миллиона в США и 165,3 миллиона по всему миру.

Ранее ряд критиков назвали новую часть истории о Джокере худшей экранизацией комиксов. В частности, блогер Евгений Баженов (BadComedian) в беседе с Москвой 24 рассказал, что сиквел будет особенно тяжело смотреть фанатам первой части. По его мнению, фильм уничтожает все достижения предшественника и "плюет на оригинальный сценарий".