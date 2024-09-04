Хоакин Феникс рассказал, что ему было сложнее худеть для второй части "Джокера"

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Хоакин Феникс рассказал, что ему пришлось изменить свою диету для второй части "Джокера". Актер во время пресс-конференции на Венецианском кинофестивале поделился, что худеть для продолжения франшизы было сложнее из‑за танцевальных частей проекта. Об этом сообщает издание Variety.

"Я не буду рассказывать о деталях диеты, потому что думаю, что никто не хочет этого слышать, но в этот раз все было немного сложнее, просто потому что было много танцевальных репетиций, которых не было в прошлый раз. Так что это было сложнее, но зато безопасно. Но вы правы, мне уже 49, и, наверное, не стоит повторять это снова. Думаю, это последний раз", – поделился Феникс.

В 2020 году актер рассказал, что похудел на 52 килограмма, готовясь к главной роли в первом части "Джокера". Тогда Феникс признался, что ел в основном салат-латук и овощи, приготовленные на пару.

В середине лета компания Warner Bros. Pictures представила трейлер сиквела. Ролик рассказывает о последствиях первой части франшизы, когда главного героя помещают в психиатрическую больницу, где он впервые встречает Харли Квинн.