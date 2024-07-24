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Актер Зак Эфрон снимется в триллере Famous от студии A24. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером картины выступит создатель фильма "Путь ноги и кулака", а также сериалов "Завучи" и "На дне" Джоди Хилл. История основана на одноименном романе Блейка Крауча и адаптирована Чадом Ходжем, который работал над сериалом "Уэйуорд Пайнс".

Картина расскажет о Лэнсе Данквисте, который невероятно похож на своего киноидола Джеймса Дженсена. Герой собирается отправиться в Лос-Анджелес, чтобы стать знаменитым. Обе роли исполнит Эфрон.

Ранее сообщалось, что актер Тимоти Шаламе сыграет главную роль в фильме "Марти Суприм" от A24 про игрока в пинг-понг. Режиссером картины станет Джош Сафди ("Хорошее время", "Неограненные алмазы"), он также выступил автором сценария вместе с Рональдом Бронштейном.

Кроме того, режиссеры Джо и Энтони Руссо ведут переговоры о съемках двух новых частей "Мстителей". По данным инсайдера, обсуждение находится на ранней стадии.