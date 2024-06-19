Deadline: Уилл Смит снимется в новом научно-фантастическом фильме Resistor

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Американский актер Уилл Смит сыграет в новом научно-фантастическом фильме Sony Pictures Resistor. Об этом сообщает Deadline.

Картина основана на бестселлере Influx Дэниела Суареса. В основе его романа лежит история о физике Джоне Грейди и его команде, которая создала устройство, способное отражать гравитацию. Однако вместо признания лаборатория физика попадает в руки тайной организации, именуемой себя Бюро контроля технологий (БКТ).

Его задача состоит в сокрытии правды об открытии. В свою очередь, Грейди отказывается присоединиться к Бюро, после чего его отправляют в высокотехнологичную тюрьму, где содержатся другие интеллектуалы. Физик и его сокамерники решают попытаться раскрыть секреты врага, у которого есть технологическое оружие.

Над сценарием работают Зак Олкевич и Эрик Уоррен Сингер, а продюсерами фильма станут Тодд Блэк, Джейсон Блюменталь, Стив Тиш и Тони Шоу.

Ранее сообщалось, что Уилл Смит исполнит роль Джина в продолжении "Аладдина", вышедшего на экраны в 2019 году. Это будет его первая роль после скандала на премии "Оскар".

Персонаж Смита получит больше значения, чем в первой части картины. Сценарий предстоящего фильма будет основан на ближневосточных сказках "Тысяча и одна ночь".

