Члены киноакадемии США не смогли прийти к единому мнению по вопросу лишения Смита "Оскара"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Члены академии кинематографических искусств и наук США не пришли к единому мнению по вопросу лишения актера Уилла Смита "Оскара" из-за того, что он ударил комика Криса Рока на 94-й церемонии вручения награды, сообщает радио КП.

Так, половина из девяти тысяч человек уверена, что актера нужно лишить премии. Вторая – категорически против и даже нашла для этого причину.

"Учитывая, однако, что осужденный за сексуальные преступления Харви Вайнштейн и Роман Полански не были лишены своих наград, общее мнение состоит в том, что было бы безумием и вопиющим лицемерием занимать такую позицию сейчас. Но, как мы все знаем, Голливуд, честно говоря, сам себе закон", – рассказал источник The Sun.

Ранее компания Sony приостановила работу над четвертой частью фильма "Плохие парни" с участием Смита. Аналогичное решение Netflix принял относительно работы над триллером Fast and Loose, в котором также снимается актер.

Причиной для принятия подобных мер стал скандал, разгоревшийся на 94-й церемонии вручения "Оскара". Инцидент произошел, когда ведущий объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм" и пошутил о стрижке Джады Пинкетт-Смит, страдающей алопецией (заболевание, приводящее к выпадению волос). После этого Уилл Смит вышел на сцену, подошел к ведущему и ударил его по лицу, отомстив таким образом за жену.

Позже актер извинился за свои действия, признав, что не должен был поддаваться эмоциям. Кроме того, Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США.

