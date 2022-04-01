Уилла Смита предупредили о последствиях его действий на премии "Оскар"

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Голливудский актер Уилл Смит обсудил по видеосвязи с Академией кинематографических искусств и наук США свой поступок на 94-й церемонии вручения премии "Оскар". Тогда актер ударил по лицу комика Криса Рока за шутку о прическе его жены Джады Пинкетт-Смит, страдающей алопецией. Об этом сообщает радио КП.

В материале говорится, что Смита выслушали и проинформировали, что его действия будут иметь последствия. В ходе видеосвязи актер еще раз принес извинения.

Ранее Уилл Смит ударил на сцене ведущего церемонии вручения "Оскара" Криса Рока. Так он вступился за жену из-за неудачной шутки о ее прическе. Организаторам церемонии пришлось отключить звук.

Позже актер извинился перед организаторами мероприятия, а также своими коллегами, которые присутствовали на церемонии, и подчеркнул, что любовь к семье заставляет многих делать сумасшедшие вещи. Он признал, что не должен был поддаваться эмоциям.

