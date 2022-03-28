Американская киноакадемия рассмотрит инцидент с дракой во время "Оскара"

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Инцидент с нападением актера Уилла Смита на ведущего Криса Рока во время 94-й церемонии вручения премии "Оскар" будет рассмотрен на предмет принятия необходимых действий, говорится в заявлении Американской академии киноискусств.

"Академия осуждает действия господина Смита. Мы начали официальное расследование в связи с инцидентом и изучим дальнейшие действия и последствия произошедшего в соответствии с нашими правилами, стандартами и уставом, а также стандартами поведения и законодательством Калифорнии", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел, когда ведущий объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм" и пошутил о стрижке жены Смита, которая в последнее время страдает от заболевания, ведущего к выпадению волос. После этого актер вышел на сцену и ударил Рока по лицу.

После Смит извинился за свой поступок. Он принес извинения организаторам мероприятия и коллегам, которые присутствовали на церемонии. Актер подчеркнул, что любовь к семье заставляет многих делать сумасшедшие вещи. Также известно, что Рок отказался писать на Смита заявление в полицию.

