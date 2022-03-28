Уилл Смит извинился за то, что ударил Криса Рока на церемонии вручения "Оскара"

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Уилл Смит извинился за то, что ударил комика Криса Рока на 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств "Оскар", сообщает News.ru.

Актер признал, что не должен был поддаваться эмоциям. Он принес свои извинения организаторам мероприятия, а также своим коллегам, которые присутствовали на церемонии. Смит подчеркнул, что любовь к семье заставляет многих делать сумасшедшие вещи.

"В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально", – объяснил он.

Инцидент произошел, когда ведущий объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм" и пошутил о стрижке жены Уилла Смита, которая в последнее время страдает от заболевания, ведущего к выпадению волос. После этого Смит вышел на сцену, подошел к ведущему и ударил его по лицу.

После церемонии Крис Рок отказался писать заявление в полицию на актера. Следователи департамента полиции Лос-Анджелеса заявили, что знают о случившемся во время программы вручения наград Академии.

На 94-й церемонии вручения "Оскара" Уилл Смит получил награду "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард". Актер назвал своего героя "яростным защитником своей семьи" и подчеркнул, что он сам так же "защищает" тех, кого любит.

Вручение премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе. Впервые за три года на мероприятии появится ведущий. Номинанты на премию "Оскар" были названы в начале февраля.