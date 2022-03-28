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Джейн Кэмпион получила "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за работу над фильмом "Власть пса". Об этом было объявлено в воскресенье на 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

Организаторы отметили, что новозеландская режиссер стала первой женщиной, которая была дважды номинированна на эту премию.

Конкуренцию ей составляли Кеннет Брана "Белфаст", Рюсуке Хамагути "Сядь за руль моей машины", Пол Томас Андерсон "Лакричная пицца" и Стивен Спилберг "Вестсайдская история".

Ранее сообщалось, что "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм получил "Стеклоочиститель". Вместе с ними в список номинантов входили картины "Дела искусства" Джоанны Куинн, "Бестия" Хьюго Коваррубиаса, "Робин" Дэна Оджари и Майкла Плиза и мультфильм российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет".

В свою очередь, мультфильм "Энканто" студии Disney получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Картина рассказывает историю про семью Мадригаль с магическими способностями.

В номинации "Лучший иностранный фильм" "Оскар" получила картина "Сядь за руль моей машины". В фильме японского режиссера Рюсукэ Хамагути повествуется история овдовевшего театрального режиссера, которого новое знакомство заставляет переосмыслить прежнюю жизнь.