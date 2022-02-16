Названы ведущие церемонии вручения премии "Оскар"

Фото: Zuma\TASS /Armando Gallo
Стало известно, кто проведет церемонию вручения 94-й кинопремии "Оскар". Об этом сообщается на официальном сайте премии.
Как утверждается в материале, ведущими церемонии станут актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс. Они известны зрителям по фильмам комедийного жанра.
Номинанты на премию "Оскар" были названы в начале февраля. Церемония награждения лучших картин, режиссеров, актрис и актеров, а также в других номинациях состоится 27 марта.
Нововведением 2022 года станет запуск зрительской номинации за лучший фильм. Пользователи социальной сети Twitter смогут поддержать полюбившийся фильм с помощью хештега #OscarsFanFavorite.
"Историс": в США объявили номинантов премии "Оскар"
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