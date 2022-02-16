Названы ведущие церемонии вручения премии "Оскар"

Фото: Zuma\TASS /Armando Gallo

Стало известно, кто проведет церемонию вручения 94-й кинопремии "Оскар". Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Как утверждается в материале, ведущими церемонии станут актрисы Реджина Холл, Эми Шумер и Ванда Сайкс. Они известны зрителям по фильмам комедийного жанра.

Номинанты на премию "Оскар" были названы в начале февраля. Церемония награждения лучших картин, режиссеров, актрис и актеров, а также в других номинациях состоится 27 марта.

Нововведением 2022 года станет запуск зрительской номинации за лучший фильм. Пользователи социальной сети Twitter смогут поддержать полюбившийся фильм с помощью хештега #OscarsFanFavorite.