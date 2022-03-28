"Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм получил "Стеклоочиститель"

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"Оскар" в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм" получил мультфильм "Стеклоочиститель" Альберто Мьельго. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на страницу Американской академии киноискусств в Twitter.

Вместе с ними в список номинантов входили картины "Дела искусства" Джоанны Куинн, "Бестия" Хьюго Коваррубиаса, "Робин" Дэна Оджари и Майкла Плиза и мультфильм российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет".

94-я церемония вручения премии "Оскар" проходит в Лос-Анджелесе. Впервые за три года на мероприятии появится ведущий. Номинанты на премию "Оскар" были названы в начале февраля.

Ранее сообщалось, что короткометражный мультфильм российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет" был выдвинут на премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный короткометражный фильм". Мультфильм длится 15 минут. Он рассказывает историю любви балерины Ольги и боксера Евгения, которая разворачивается на фоне различных исторических событий в стране.