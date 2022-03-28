Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

культура

05:24

В номинации "Лучший иностранный фильм" "Оскар" получила картина "Сядь за руль моей машины"

культура

Фото: depositphotos/MidoSemsem

В номинации "Лучший иностранный художественный фильм" "Оскар" получила картина "Сядь за руль моей машины". Об этом было объявлено в воскресенье на 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

В фильме японского режиссера Рюсукэ Хамагути рассказывается история овдовевшего театрального режиссера, которого новое знакомство заставляет переосмыслить прежнюю жизнь.

Вместе с картиной в список номинантов входили датский "Побег", итальянский "Лунана: як в классной комнате" и норвежский "Худший человек на свете".

94-я церемония вручения премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе. Впервые за три года на мероприятии появится ведущий. Номинанты на премию "Оскар" были названы в начале февраля.

Ранее сообщалось, что "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм получил "Стеклоочиститель". Вместе с ними в список номинантов входили картины "Дела искусства" Джоанны Куинн, "Бестия" Хьюго Коваррубиаса, "Робин" Дэна Оджари и Майкла Плиза и мультфильм российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет".

В свою очередь, мультфильм "Энканто" студии Disney получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Картина рассказывает историю про семью Мадригаль с магическими способностями.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать