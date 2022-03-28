В номинации "Лучший иностранный фильм" "Оскар" получила картина "Сядь за руль моей машины"

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В номинации "Лучший иностранный художественный фильм" "Оскар" получила картина "Сядь за руль моей машины". Об этом было объявлено в воскресенье на 94-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств.

В фильме японского режиссера Рюсукэ Хамагути рассказывается история овдовевшего театрального режиссера, которого новое знакомство заставляет переосмыслить прежнюю жизнь.

Вместе с картиной в список номинантов входили датский "Побег", итальянский "Лунана: як в классной комнате" и норвежский "Худший человек на свете".

94-я церемония вручения премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе. Впервые за три года на мероприятии появится ведущий. Номинанты на премию "Оскар" были названы в начале февраля.

Ранее сообщалось, что "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм получил "Стеклоочиститель". Вместе с ними в список номинантов входили картины "Дела искусства" Джоанны Куинн, "Бестия" Хьюго Коваррубиаса, "Робин" Дэна Оджари и Майкла Плиза и мультфильм российского режиссера Антона Дьякова "Боксбалет".

В свою очередь, мультфильм "Энканто" студии Disney получил премию "Оскар" в номинации "Лучший анимационный фильм". Картина рассказывает историю про семью Мадригаль с магическими способностями.