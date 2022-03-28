Эксперт по этикету объяснила, кто прав в конфликте Уилла Смита и Криса Рока

Скандал с участием актера Уилла Смита разразился во время 94-й церемонии вручения премий "Оскар". В прямом эфире он дал пощечину ведущему мероприятия комику Крису Року. Стычка произошла из-за шутки юмориста над прической жены Смита. Рассказываем подробности, а также разбираемся, где проходит граница дозволенного юмора.



Отомстил за жену

Актер Уилл Смит в прямом эфире церемонии вручения премий "Оскар" вступился за супругу и ударил по лицу ведущего мероприятия – комика Криса Рока. Перепалка произошла после того, как юморист пошутил над внешним видом актрисы Джады Пинкетт-Смит. Рок отметил, что у нее "удивительно очень короткая прическа".





Крис Рок комик, ведущий 94-й церемонии вручения премий "Оскар" Джада, я люблю тебя. Не могу дождаться, когда выйдет "Солдат Джейн – 2".

Таким образом юморист сделал отсылку к обритой наголо героине Деми Мур в фильме "Солдат Джейн". При этом ранее Пинкетт-Смит почти полностью потеряла волосы из-за аутоиммунного заболевания. На церемонии она была с обритой головой.

В итоге Смит вышел на сцену и ударил Рока. Затем он вернулся на свое место и в нецензурной форме прокричал комику, чтобы тот больше не говорил о его жене. Организатору трансляции телеканалу ABC даже пришлось заглушить звук. Ведущий выглядел обескураженным сразу после произошедшего, однако, придя в себя, сообщил зрителям, что "это была величайшая ночь в истории телевидения".

Вскоре Смит вновь вернулся на сцену. На этот раз чтобы впервые за всю свою карьеру получить "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль". Престижную статуэтку звездному актеру принесла роль отца теннисных легенд Серены и Винус Уильямс в фильме "Король Ричард". Переполненный эмоциями, Смит расплакался и попросил прощения за свои действия, а также отметил, что в жизни важно защищать свою семью.

"В этом бизнесе ты должен позволять людям не уважать тебя, улыбаться, словно это нормально", – поделился актер.





Уилл Смит актер Я хочу извиниться перед Академией, перед всеми коллегами, номинированными сегодня.

Сообщается, что Крис Рок отказался подавать заявление в полицию после стычки со Смитом. Вместе с тем Американская киноакадемия опубликовала сообщение, что "не приемлет насилия в любой форме".



Недопустимые шутки

Уилл Смит ударил за шутку комика Криса Рока во время церемонии "Оскара"

Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова в беседе с Москвой 24 рассказала, что шутка Криса Рока над прической Джады Пинкетт-Смит была недопустима.





Светлана Грохотова эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Шутки, которые касаются внешности человека, являются недопустимыми. Они очень обидные, намекают на неполноценность. Тем более у жены Смита есть аутоиммунное заболевание, которое влияет на ее внешний вид. От этого никто не застрахован.

По мнению эксперта, юмор комика был бы уместен, если бы Пинкетт-Смит публично с самоироиней относилась к своему облысению. Однако известно, что она очень переживала из-за этого, добавила Грохотова. В то же время реакция Уилла Смита оказалась чрезмерно агрессивной, считает специалист. "По правилам этикета мы в любой ситуации должны себя сдерживать. Рукоприкладство – это последняя стадия, когда речь идет о самообороне", – считает она.

Более действенным для Смита было бы решить конфликт без насилия, считает Грохотова. "Если бы он жестко поставил ведущего на место словами, или покинул зал в знак протеста, или потребовал публичных извинений, обратился к администрации – в этом случае все были бы на его стороне", – сказала эксперт.

Теперь же стычка приобрела двойственный характер, и Смит понес имиджевые потери у американской аудитории, которая посчитала его ответ слишком жестким, рассуждает Грохотова. Между тем кинокритик Егор Москвитин в беседе с Москвой 24 заявил, что не разделяет позицию ряда комментаторов, которые полагают, что скандал мог оказаться инсценированной постановкой.





Егор Москвитин кинокритик С точки зрения рациональности Уилл Смит от этой акции очень сильно проигрывает. Сейчас он подвергается остракизму со стороны коллег, которые негодуют в интернете. Он уже не приглашен на фотографию четырех актеров, взявших "Оскары". Фотография впервые сделана с тремя актерами.

"У него возникло очень много проблем, и непонятно зачем они ему были нужны в тот вечер, когда он совершенно точно должен был стать триумфатором. Букмекеры почти на 100% были уверены, что именно Смит выиграет "Оcкар", – сказал Москвитин.

Кинокритик отметил, что, судя по кадрам трансляции, Смит сперва посмеялся над шуткой Рока, а выяснять отношения пошел после того, как увидел негодование своей жены. По мнению эксперта, если бы у артистов заранее была договоренность о том, что один хамит, а другой защищает, скорее всего, они отыграли бы это сразу. Москвитин убежден, что это была абсолютно искренняя реакция Смита.

"Он говорит о том, что в этой индустрии много оскорблений, унижения, хамства, поэтому ты должен уметь постоять за себя. Но в итоге он сам становится тем, кто, оказавшись в позиции силы, власти, влияния, успеха, позволяет себе рукоприкладство. Это его не красит", – подчеркнул кинокритик.

По его мнению, все участники скандала сейчас жалеют о произошедшем.