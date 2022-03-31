Крис Рок прокомментировал инцидент с Уиллом Смитом

Фото: ТАСС/AP Photo/Chris Pizzello

Шоумен Крис Рок впервые прокомментировал удар от актера Уилла Смита во время церемонии вручения премии "Оскар". Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на ScreenRant.

Он отметил, что все еще переживает случившееся, и пообещал рассказать об этом "когда-нибудь". Рок также отметил, что произошедшее станет материалом для его нового шоу.

Ранее Уилл Смит ударил на сцене ведущего церемонии вручения "Оскара" Криса Рока. Так он вступился за жену из-за неудачной шутки о ее прическе. Организаторам церемонии пришлось отключить звук.

Позже актер извинился перед организаторами мероприятия, а также своими коллегами, которые присутствовали на церемонии, и подчеркнул, что любовь к семье заставляет многих делать сумасшедшие вещи. Он признал, что не должен был поддаваться эмоциям.

