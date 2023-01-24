Уилл Смит сыграет Джина в продолжении "Аладдина" после скандала на "Оскаре"

Фото: ТАСС/Jordan Strauss/Invision/AP

Актер Уилл Смит исполнит роль Джина в продолжении "Аладдина", вышедшего на экраны в 2019 году. Это будет его первая роль после скандала на премии "Оскар", передает The Sun.

По информации издания, персонаж Смита получит больше значения, чем в первой части картины. Сценарий предстоящего фильма будет основан на ближневосточных сказках "Тысяча и одна ночь". Старт съемок назначен на конец года.

"Это будет один из первых фильмов, в которых Уилл снимется после вручения "Оскара", и это весьма удивительно, учитывая, что это будет фильм для детей", – поделился источник из индустрии.

Скандал произошел на 94-й церемонии вручения "Оскара" в прошлом году. Ведущий Крис Рок объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм" и пошутил о стрижке жены Смита. После этого актер вышел на сцену и ударил Рока по лицу.

Впоследствии актер извинился за это, признав, что не должен был поддаваться эмоциям. Смит подчеркнул, что любовь к семье подталкивает многих людей совершать сумасшедшие действия.

После этого киноакадемия США запретила актеру принимать участие в своих церемониях в течение 10 лет. Кроме того, Netflix и Apple+ сняли свои конкурсные заявки на съемки картины о жизни Смита.

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