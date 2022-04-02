Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии после инцидента на "Оскаре" – СМИ

02:25
Фото: AP Photo/Chris Pizzello
Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США после инцидента на вручении "Оскара". Об этом со ссылкой на заявление актера сообщает Deadline.
"Я отреагировал на уведомление Академии о дисциплинарном слушании и полностью приму любые и все последствия своего поведения. Мои действия на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" были шокирующими, болезненными и непростительными. <...> Итак, я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук", – приводит слова Смита издание.
Актер заявил, что обидел ведущего Криса Рока, его семью и всех, кто присутствовал на церемонии, а также предал доверие Академии и лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления.
На 94-й церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит напал на ведущего Криса Рока после того, как тот пошутил о стрижке жены актера, которая в настоящее время страдает от заболевания, ведущего к выпадению волос. После этого Смит вышел на сцену и ударил Рока по лицу.
Позднее он извинился за свой поступок и принес извинения организаторам мероприятия и коллегам, которые присутствовали на церемонии. Актер подчеркнул, что любовь к семье заставляет многих делать сумасшедшие вещи.
Американская киноакадемия начала официальное расследование инцидента. Накануне организация связалась со Смитом по видеосвязи. Актера выслушали и проинформировали, что его действия будут иметь последствия.
Уилл Смит ударил за шутку комика Криса Рока во время церемонии "Оскара"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: