Уилл Смит вышел из состава американской киноакадемии после инцидента на "Оскаре" – СМИ

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Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США после инцидента на вручении "Оскара". Об этом со ссылкой на заявление актера сообщает Deadline.

"Я отреагировал на уведомление Академии о дисциплинарном слушании и полностью приму любые и все последствия своего поведения. Мои действия на 94-й церемонии вручения премии "Оскар" были шокирующими, болезненными и непростительными. <...> Итак, я отказываюсь от членства в Академии кинематографических искусств и наук", – приводит слова Смита издание.

Актер заявил, что обидел ведущего Криса Рока, его семью и всех, кто присутствовал на церемонии, а также предал доверие Академии и лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления.

На 94-й церемонии вручения премии "Оскар" Уилл Смит напал на ведущего Криса Рока после того, как тот пошутил о стрижке жены актера, которая в настоящее время страдает от заболевания, ведущего к выпадению волос. После этого Смит вышел на сцену и ударил Рока по лицу.

Позднее он извинился за свой поступок и принес извинения организаторам мероприятия и коллегам, которые присутствовали на церемонии. Актер подчеркнул, что любовь к семье заставляет многих делать сумасшедшие вещи.

Американская киноакадемия начала официальное расследование инцидента. Накануне организация связалась со Смитом по видеосвязи. Актера выслушали и проинформировали, что его действия будут иметь последствия.