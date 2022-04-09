Уилл Смит отстранен от мероприятий Американской киноакадемии на 10 лет

Киноакадемия США запретила актеру Уиллу Смиту участие в своих мероприятиях на 10 лет, сообщает The Hollywood Reporter.

Отмечается, совет директоров Академии кинематографических искусств и наук вынес решение по инциденту на 94-й церемонии вручения премии "Оскар", когда Смит дал пощечину ведущему Крису Року.

Таким образом, Смиту запрещено появляться на церемонии вручения премии "Оскар" или посещать любые другие мероприятия Академии в течение следующих 10 лет. Как уточняется, актер сохранит право на номинации и победы.

Инцидент произошел, когда ведущий объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм" и пошутил о стрижке жены Уилла Смита, которая в последнее время страдает от заболевания, ведущего к выпадению волос. После этого Смит вышел на сцену, подошел к ведущему и ударил его по лицу.

После церемонии Крис Рок отказался писать заявление в полицию на актера. Следователи департамента полиции Лос-Анджелеса заявили, что знают о случившемся во время программы вручения наград Академии.

Позже Уилл Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США. Он извинился за свой поступок и принес извинения организаторам мероприятия и коллегам, которые присутствовали на церемонии. Актер подчеркнул, что любовь к семье заставляет многих делать сумасшедшие вещи.

В свою очередь, Крис Рок прокомментировал удар от актера Уилла Смита. Он отметил, что все еще переживает случившееся, и пообещал рассказать об этом "когда-нибудь". Рок также отметил, что произошедшее станет материалом для его нового шоу.

На 94-й церемонии вручения "Оскара" Уилл Смит получил награду "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль" за картину "Король Ричард". Актер назвал своего героя "яростным защитником своей семьи" и подчеркнул, что он сам так же "защищает" тех, кого любит.