Netflix и Apple+ не хотят снимать биографический фильм Уилла Смита после скандала

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Сразу две крупные компании потокового вещания Netflix и Apple+ сняли свои конкурсные заявки на съемки картины о жизни Уилла Смита. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Ранее компания Sony приостановила работу над четвертой частью фильма "Плохие парни" с участием Смита. Аналогичное решение Netflix принял относительно работы над триллером Fast and Loose, в котором также снимается актер.

Причиной для принятия подобных мер стал скандал, разгоревшийся на 94-й церемонии вручения "Оскара". Инцидент произошел, когда ведущий объявлял претендентов в категории "Лучший документальный фильм" и пошутил о стрижке Джады Пинкетт-Смит, страдающей алопецией (заболевание, приводящее к выпадению волос). После этого Уилл Смит вышел на сцену, подошел к ведущему и ударил его по лицу, отомстив таким образом за жену.

Позже актер извинился за свои действия, признав, что не должен был поддаваться эмоциям. Кроме того, Смит покинул Академию кинематографических искусств и наук США. Он заявил, что обидел ведущего Криса Рока, его семью и всех, кто присутствовал на церемонии, а также предал доверие Академии и лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления.