В Сети появился новый трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих"

Видео: youtube.com/Warner Bros. Pictures

Компания Warner Bros. Pictures выпустила новый трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих" с Хоакином Фениксом и певицей Леди Гагой в главных ролях. Ролик опубликован в YouTube-канале кинокомпании.

Трейлер рассказывает о последствиях первого фильма, когда Артура Флека помещают в психиатрическую лечебницу. Там он впервые встречает Харли Квинн и влюбляется в нее. Также зрителям показали кадры людей, протестующих в поддержку Джокера и требующих его освобождения.

В фильме также снялись Зази Битз, Брендан Глисон, Кен Люн и Стив Куган. В режиссерское кресло вернулся постановщик первого фильма Тодд Филлипс. Мировая премьера киноленты назначена на 4 октября.

Первая часть была удостоена премии "Оскар". Кроме того, она собрала в мировом прокате более 1 миллиарда долларов.

Ранее киностудия Marvel представила финальный трейлер фильма "Дэдпул и Росомаха", в котором показала, как Росомаха в исполнении Хью Джекмана, став напарником Дэдпула, к роли которого вернулся Райан Рейнольдс, встречается со своими старыми врагами. Фильм выйдет с рейтингом "R" и будет первой картиной Marvel с таким возрастным рейтингом.