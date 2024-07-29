Леди Гага подтвердила слухи о помолвке с бизнесменом Полански

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Певица Леди Гага подтвердила информацию о помолвке с бизнесменом Майклом Полански. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на Daily Mail.

В интернете появилось видео с певицей во время соревнований по плаванию на Олимпиаде в Париже. На видео Леди Гага разговаривает с премьер-министром Франции Габриэлем Атталем. На записи также слышно, как она называет своего спутника женихом.

Канадская певица Селин Дион и Леди Гага выступили на церемонии открытия летней Олимпиады 25 июля. Отмечается, что Дион редко дает концерты из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности.

Кроме того, ранее в Сети появился новый трейлер фильма "Джокер: Безумие на двоих". Главные роли в картине исполняют Хоакин Феникс и Леди Гага. Трейлер рассказывает о последствиях первого фильма, когда Артура Флека помещают в психиатрическую лечебницу.