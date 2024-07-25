Independent: Селин Дион и Леди Гага выступят на церемонии открытия ОИ в Париже

Фото: ТАСС/ABACA/Huchot-Boissier Patricia

Канадская певица Селин Дион и американская исполнительница Леди Гага выступят на церемонии открытия летней Олимпиады в Париже. Об этом сообщает The Independent.

По данным СМИ, певицы исполнят композицию Эдит Пиаф La vie en rose. Журналисты отметили, что Дион редко дает концерты из-за диагностированного у нее синдрома мышечной скованности.

Олимпийские игры в Париже стартуют 26 июля. Российские спортсмены допущены к участию в нейтральном статусе при соблюдении некоторых критериев. Для россиян также согласованы специальные флаг и гимн.

Однако некоторым журналистам из РФ отказали в возможности освещать Игры. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал подобное неприемлемым.

Также СМИ писали, что уже прибывшие в Париж атлеты пожаловались на нехватку еды в Олимпийской деревне. Некоторые спортсмены сказали, что не хватает куриных яиц, другие отметили, что запасы пополняются медленно. Французский ресторан Sodexo Live пообещал доработать программу закупок, чтобы она отвечала потребностям атлетов в Олимпийской деревне.