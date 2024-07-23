Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже

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Член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева не приехала на сессию организации в Париже. Об этом сообщил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер, передает ТАСС.

По словам гендиректора МОК, спортсменка принесла свои извинения в связи с отсутствием.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом покинет комиссию атлетов МОК после закрытия Олимпийских игр в Париже в связи с истечением срока полномочий. Ее избрали в комиссию сроком на восемь лет на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Ранее в Париже вывесили плакат, на котором представлена легкоатлетка Исинбаева с флагом России. Баннер увидел муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, Владас Ласицкас. На кадре спортсменка изображена со спины после победы на Играх в Пекине в 2008 году.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российских спортсменов допустили к участию в нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для них также согласовали специальные флаг и гимн.