23 июля, 11:58Спорт
Исинбаева не приехала на сессию МОК в Париже
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева не приехала на сессию организации в Париже. Об этом сообщил генеральный директор МОК Кристоф Де Кеппер, передает ТАСС.
По словам гендиректора МОК, спортсменка принесла свои извинения в связи с отсутствием.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом покинет комиссию атлетов МОК после закрытия Олимпийских игр в Париже в связи с истечением срока полномочий. Ее избрали в комиссию сроком на восемь лет на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Ранее в Париже вывесили плакат, на котором представлена легкоатлетка Исинбаева с флагом России. Баннер увидел муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, Владас Ласицкас. На кадре спортсменка изображена со спины после победы на Играх в Пекине в 2008 году.
Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже. Российских спортсменов допустили к участию в нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев. Для них также согласовали специальные флаг и гимн.
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