Исинбаева покинет комиссию атлетов МОК после Олимпиады

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева покинет комиссию атлетов Международного олимпийского комитета (МОК) после Олимпийских игр 2024 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Исинбаева уйдет с поста в связи с истечением срока полномочий. Отмечается, что всего комиссию покинут четыре члена. На их места претендуют 29 кандидатов.

Накануне МОК опубликовал список российских спортсменов, допущенных к участию в Олимпийских играх в Париже. В него вошли 15 спортсменов. Кроме того, в списки попали 16 спортсменов из Белоруссии.

Ранее в Париже вывесили плакат, на котором представлена легкоатлетка Елена Исинбаева с флагом России. Баннер увидел муж олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, Владас Ласицкас.

На кадре спортсменка изображена со спины после победы на Играх в Пекине в 2008 году.