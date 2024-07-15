Мэр Парижа и глава оргкомитета ОИ-2024 искупаются в Сене 17 июля

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Мэр Парижа Анн Идальго и глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге искупаются в Сене в среду, 17 июля. Об этом заявил префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом.

"Я искупаюсь в среду с Анн Идальго и Тони Эстанге. Важно показать, что, с одной стороны, мы готовы к Олимпийским играм и, с другой стороны, эти Олимпийские игры оставят хорошее наследство жителям Парижа… Мы обновили множество очистных сооружений и водоотводов... Мы готовы к тому, чтобы в Сене купались", – сказал он в эфире радиостанции France Bleu Paris.

Он отметил, что последние две недели пробы воды в реке соответствуют нормам.

12 июля в Сене уже искупалась министр спорта Франции Амели Удеа Кастера. Для этого она надела гидрокостюм.

Анн Идальго неоднократно говорила, что поплавает в Сене, чтобы доказать безопасность проведения соревнований в реке. Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что готов искупаться, но не назвал возможные сроки.

Кроме него, обещания поплавать в Сене публично дали президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и исполнительный директор комитета Кристоф Дюби.

Издание L'Equipe ранее сообщало, что уровень загрязнения воды в Сене сильно превышает допустимые значения. Специалисты проводили исследования воды в реке и пришли к выводу, что она небезопасна для проведения соревнований по триатлону и плаванию.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что спортсмены должны сами принимать решение о поездке на Олимпийские игры – 2024.